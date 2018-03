Jens Büchner: Jetzt bedrängt er seine Ex!

Jens Büchner rückt seiner Ex auf die Pelle - zumindest räumlich und beruflich. "Closer" kennt die Details...

Einst wanderten Jens Büchner (48) und seine damalige Freundin Jennifer Matthias (31) Seite an Seite nach Mallorca aus, dann kam die Trennung. Heute wollen sie außer Sohnemann Leon (8) nichts gemeinsam haben. Doch jetzt kommt Jens seiner Ex wieder näher – zu ihrem Unmut...

Jens Büchner: Alles aus?

Jenny war vor Jens da

Keine 50 Meter liegt die „Faneteria“, das neue Fanlokal von Jens Büchner, vom Mode-Geschäft seiner Ex entfernt. Spöttisch verkündete er vor Kurzem: „Sie wird nicht begeistert sein davon, dass der Büchner jetzt so nah rangerutscht kommt.“ Doch damit nicht genug: Jetzt legt Malle-Jens den Tag seiner Premiere ausgerechnet auf das Datum, an dem auch Jenny ihre neue Saison eröffnet – den 31. März!

Heißt: Kunden-Teilung an diesem Tag. Und natürlich dürfte sich der Großteil der Gäste für das neue Projekt des Auswanderer-Chaoten entscheiden. Als CLOSER ihn darauf anspricht, redet sich Jens raus: „Mir war nicht bewusst, dass sich die Termine überschneiden. Aber eigentlich sollte das auch kein Problem sein, schließlich mache ich erst um 15 Uhr auf und sie schon um 11 Uhr.“ Ob das am Ende so einen großen Unterschied machen wird? Eine Freundin von Jenny verrät: „Klar nervt sie das – und natürlich glaubt sie nicht an einen Zufall.“ Immerhin gibt’s schon vor der Eröffnung ein paar Schlagzeilen...