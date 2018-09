Jens Büchner: Krankenhaus-Schock! Wie schlecht geht es ihm wirklich?

Oh je, das sind definitiv gar keine guten Neuigkeiten von Mallorca-Star . In der letzten Zeit waren Jens und Ehefrau Daniela Büchner vor allem wegen ihrer Teilnahme bei "Das Sommerhaus der " in den Schlagzeilen. Beide mussten sich dabei immer neuen Vorwürfen durch die Öffentlichkeit stellen. Nun die nächste Hiobsbotschaft! Wie nun bekannt wurde, musste Jens seinen Auftritt in "Krümels Stadl" absagen. Der Grund: Jens ist im Krankenhaus!

Jens Büchner: Jugendamt-Skandal!

Jens Büchner: Was fehlt ihm?

Wie nun durch "Krümels Stadl" via " " verkündet wurde, musste Jens Büchner seinen dortigen Auftritt kurzerhand absagen. So heißt es in dem Post: "Jens Büchner muss heute leider krankheitsbedingt die Show absagen. Er war schon unterwegs nach Paguera in Krümels Stadl Paguera und musste aber umdrehen. Freitag Krankenhaus. Sorry." Was für eine Schock-Nachricht. Kein Wunder, dass diese bei allen Jens-Fans für jede Menge Aufsehen sorgt und sich viele fragen: "Was fehlt Jens Büchner?"

Jens Büchner: Seine Fans sind in großer Sorge!

Wie unter dem "Facebook"-Post deutlich wird, stehen die Fans von Jens ihrem Idol in dieser schlimmen Zeit treu zur Seite. So kommentieren sie: "Gute Besserung Jens...ich hoffe du bist bald wieder auf den Beinen..." sowie "Gute Besserung dem Jens". Was Jens jedoch genau fehlt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sich der Mallorca-Star noch nicht zu seinem Gesundheitszustand. Ist zu hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht...