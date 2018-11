Jens Büchner: Kurz vor seinem Tod wurde er zum zweiten Mal Opa

Fernseh-Deutschland steht immer noch unter Schock. Am Wochenende starb Jens Büchner an den Folgen seiner Krebserkrankung. Seine Familie war in seinen letzten Stunden an seiner Seite. Jetzt kommt raus: Kurz vor seinem Tod wurde er zum zweiten Mal Großvater.

Tochter Jenny wurde zum zweiten Mal Mama

Auf ihrem -Account lüftet seine Tochter Jenny jetzt das Geheimnis. Ihr zweites Kind ist bereits am 7. November geboren - 10 Tage vor Jens Büchners Tod. In ihrer Profil-Beschreibung verriet sie auch den Namen des Kleinen: Carl Jonas. Ein Bild von dem neuesten Familienzuwachs veröffentlichte sie allerdings noch nicht. Ihr letzter Beitrag ist ein Schwarz-Weiß-Bild mit ihrem verstorbenen Vater.

Foto: Instagram/ _jenny____

Jens Büchner: So süß verabschiedet sich Tochter Jenny von ihrem Vater

Jens liebte Kinder

Jens hätte seinen kleinen Enkel sicherlich gerne richtig kennengelernt. Der -Star war ein echter Familienmensch. Zu seiner Patchwork-Family gehören acht Kinder. Mit seiner ersten Ehefrau Susanne hatte Jens zwei Töchter: Jenny und Jessica. Er verließ die Familie für Jenny Matthias - und wanderte mit ihr nach Mallorca aus. Wenig später kam ihr gemeinsamer Sohn Leon auf die Welt. Doch auch die Beziehung hielt nicht lange. Im 2015 traf Jens auf seine letzte Frau Daniela. Sie brachte ihre drei Kinder Joelina Shirin, Jada Selin und Volkan Sinan mit in die Beziehung. 2016 kamen die beiden Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani auf die Welt.