Jens Büchner liegt im Sterben: Dramatisches Statement seiner Ex Jenny!

Das Statement ist sehr dramatisch: Sie schildert darin, dass der Kult-Auswanderer im Sterben liegt. „JENS LIEGT IM STERBEN“, schreibt sie in einem Post bei . „Das ist für uns alle hier kein Film! Mein Sohn wird seinen Papa verlieren und 4 weitere Kinder auch!!! Es ist gerade die absolute Hölle was hier passiert!“, schreibt sie weiter.

Jennifer Matthias äußert sich

hat zweimal im Krankenhaus besucht, nachdem er sich das gewünscht hat. Sie kennt auch den Grund für seine Krankheit. „Seit gut 2 Jahren ist er nur am rennen, Auftritte, Stress, Hin- und Hergefliege, Cafe, Großfamilie etc. Doch es hat NIEMAND auf seine Gesundheit geachtet, denn ER tat es nie! Er wurde nicht gebremst! Was heißt das? Sein Körper zieht die Notbremse und zwingt ihn zum Stillstand!“, schreibt sie weiter.

Schon vor 5 Jahren hatte Jens Büchner einen Schatten auf der Lunge, hat sich danach aber wieder gefangen. Laut der „Bild“-Zeitung hängt Malle-Jens am Tropf und bekommt eine künstliche Sauerstoff-Zufuhr.