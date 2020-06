Jens Büchner: Mega Streit auf Mallorca!

Weiter wirft er seinem ehemaligen Kumpel vor, „großkotzig durch die Gegend“ zu fahren. Wenig später erscheinen Ordnungshüter. Der Grund: Ruhestörung. Markus’ Reaktion: „Irgendein Bastard hat die Polizei gerufen.“ Miese Provokationen und indirekte Unterstellungen in Richtung seines ehemaligen Kumpels Jens...

Etwas später sitzt Wagener mit einigen Reality-Stars der VOX-Sendung „Goodbye Deutschland“ am Tisch eines Lokals. Jens kommt hinein, wurde vermutlich bereits auf das Video seines ehemaligen Weggefährten angesprochen. Als er seine befreundeten TV-Kollegen mit seinem Erzfeind sieht, geht er schnurstracks zu ihnen und poltert: „Schämt ihr euch nicht, mit so einem Typen am Tisch zu sitzen?“ Auch der Hightower reagiert gereizt, giftet zurück: „Du kannst wieder gehen. Schön, dass du nicht hier warst.“ Dann stimmt er einen Schmähgesang an – und Jens verlässt wutentbrannt das Lokal. Eine Situation, die zeigt: Diese beiden werden sich so schnell wohl nicht versöhnen!