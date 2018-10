Jens Büchner: Mysteriöse Nachricht an seine Fans!

Dieses Jahr bürgt für und Ehefrau Daniela eine Menge Hürden. Ob beim "Sommerhaus der ", oder die Schließung ihrer "Faneteria", es wird nicht ruhig um die beiden. Wie sehr Jens dieser Zustand scheinbar zusetzt, zeigt nun einer seiner neusten " "-Posts...

Jens Büchner: Es ist alles aus! Er zieht einen endgültigen Schlussstrich

Jens Büchner: Wie geht es dem Malle-Star?

Erst vor einigen Wochen erschütterte die Meldung seine Fans, dass es um Jens Gesundheit alles andere als rosig steht. Mittlerweile scheint es ihm jedoch wieder besser zu gehen. Umso trauriger somit die neuste Nachricht des Malle-Stars. Via "Instagram" schüttet Jens nun öffentlich sein Herz aus und gibt damit zu verstehen, dass er aktuell alles andere als glücklich ist...

Jens Büchner wendet sich mit traurigen Worten an seine Fans

Via "Instagram" macht Jens seiner aktuellen Gefühlslage nun mächtig Luft. So postet er einen Beitrag, in dem zu lesen ist: " Du gibst alles, du gibst dir Mühe... Du bezahlst immer pünktlich (...)". Weiter heißt es: "Und du entscheidest, wenn es nicht mehr geht... nicht mehr funktionier... egal... (...)". Was Jens mit diesen Worten meint und an wen sie gerichtet sind, ist nicht bekannt. Ist allerdings zu hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht!