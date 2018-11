Jens Büchner: Neue Details zu seinem Tod enthüllt!

Alle " "-Fans trauern um . Am Samstag wurde bekannt gegeben, dass der Malle-Star für immer seine Augen schloss. Für seine Anhänger eine absolute Schock-Nachricht. Doch damit nicht genug! Die neuste Meldung wirft nun ein neues Licht auf die Todesumstände des 49-Jährigen.

Jens Büchner: Seine letzten Worte!

Jens Büchner war schon lange krank

Bis zuletzt probierte Jens, seinen Fans seine schlimme Krankheit zu verheimlichen. So verrät sein Manager Carsten Hüther über das verheimlichte Lungenkrebs-Drama gegenüber: " "-"Exclusiv Weekend": "Er hat schon gestreut und Metastasen gebildet. Jens wollte mit seiner Krankheit niemandem zur Last fallen. Deshalb hat er so lange geschwiegen. Er hat schon länger für sich gemerkt, dass etwas mit ihm nicht stimmte." Seine Familie wich dem Malle-Star in dieser schweren Zeit nicht eine Sekunde von der Seite.

Jens war nicht alleine

Wie der Manager von Jens weiter verrät, waren seine Liebsten bis zum letzten Atemzug bei dem Malle-Star. Er fügt hinzu: "Seine Familie war bei ihm, als er starb. Daniela war im Krankenhaus Tag und Nacht an seiner Seite." Wie es heißt, soll am Wochenende die Beerdigung von Jens stattfinden.