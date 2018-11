Jens Büchner (✝49): Promi-Kollegen trauern um den Schlager-Star

Seit gestern Abend herrscht traurige Gewissheit: ist tot. Der Schlager-Star starb im Alter von nur 49 Jahren. Sein Gesundheitszustand beunruhigte seine Fans, Freunde und Familie schon vor Wochen. Zuletzt sah man Jens abgemagert, blass und mit tiefen Augenringen. Leider hat er den Kampf ums Überleben nun verloren.

Promi-Kollegen verabschieden sich von Jens Büchner

Über und bekundeten einige Promi-Kollegen bereits ihr Beileid.

"R.I.P. ... Jens... Finde deinen Frieden. Auch wünschen wir Danni viel Kraft, welche sie jetzt für ihre Kinder benötigt.“ – Bert Wollersheim

"Ich sitze gerade stumm in der Küche. Das Schlimmste, was einer Familie passieren kann. Ich bin in Gedanken bei der Familie, aber den Verlustschmerz kann man nicht nehmen.“ –

"Wie furchtbar! Mein Beileid und viel Kraft für die Familie. Danni, nun können sich die Aasgeier mal an ihre eigene Nase fassen.“ –

"So traurig ... Jens Büchner mit nur 49 Jahren gestorben... in Gedanken bei seiner Familie.“ –

"Warum. Werde dich nie vergessen mein Freund! Ich werde dein Parfüm, das du mir im Sommerhaus geschenkt hast, niemals weg werfen. Ich vermisse dich Jens !!!! Das darf einfach nicht sein. Warum nur du ???" – Frank Fussbroich

"Ich bin am Boden zerstört und unendlich traurig. Mein lieber Jens ist nicht mehr bei uns. Kann es und will es einfach nicht glauben. Ich höre einfach nicht mehr auf zu weinen. Ruhe in Frieden mein guter Freund, hoffe deine Schmerzen sind jetzt weg. Mein tiefstes Mitgefühl und mein aufrichtiges Beileid sende ich @dannibuechner, den Kindern, allen Angehörigen und den engsten Freunden. Du warst so ein herzensguter Mensch." – Gina-Lisa Lohfink

"Bin am Boden zerstört!!! Ich kann es nicht fassen !!! Werde dich nie vergessen. R.I.P" –

"Bei meiner Dschungel-Berichterstattung habe ich viele Spitzen geworfen, aber dieses plötzliche und unerwartete Ableben erschüttert mich zutiefst. Daher möchte ich Daniela, seinen Kindern, sowie Familie und Freunden mein aufrichtiges Mitleid aussprechen!" - Julian F.M. Stoeckel

„Mein Beileid an die Familie von Jens. Ich bin zutiefst erschüttert und traurig...“ –