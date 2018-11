Jens Büchner: So krank ist er wirklich!

Wie ist Jens Büchners aktueller Gesundheitszustand?

Der Mallorca-Auswanderer wird derzeit im Krankenhaus Universitäts-Krankenhaus Son Espasas in Palma von Spezialisten behandelt

Jens Büchner litt vor Wochen bereits an einem Magengeschwür

Wie schlecht geht es wirklich? Diese Fragen stellen sich gerade alle Fans des Kult-Auswanderers. Der 49-Jährige befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung im Krankenhaus auf Mallorca, die Lage soll ernst sein. Er soll um sein Leben kämpfen, heißt es. Nachdem er vor einigen Wochen bereits wegen eines Magengeschwürs behandelt wurde, hat sich die Situation nun offenbar noch mal dramatisch zugespitzt. Seine Familie ist in diesen Stunden an seiner Seite, Informationen dringen jedoch kaum nach außen.

Hier erfahrt Ihr, was bisher bekannt ist:

15. November: Ein kleiner Hoffnungsschimmer für Jens Büchners Fans

Vor wenigen Stunden postete Daniela Büchner ein neues Update für Jens Büchners Fans. In einer -Story zeigt sie ihre und Jens Hand zärtlich übereinander gelegt. Beide tragen ihre Eheringe. Daneben skizzierte die 40-Jährige ein Herz. Dennoch, zu seinem aktuellen Gesundheitsstand hält sie sich bedeckt. Vor vier Stunden postet sie ebenfalls in einer Instagram-Story: „Der Gesunde weiß nicht, wie reich er ist!“ Wahre Worte von einer derzeit gebrochenen Frau...

14. November: Danni rückt Jens nicht von der Seite

Nur wenige Stunden nach dem aggressiven Post von Daniela Büchner, berichten Augenzeugen, dass sie ihrem Mann nicht von der Seite weicht. Von morgens bis abends ist sie im Krankenhaus. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll Daniela sogar bei Jens Büchner im Krankenhaus übernachtet haben. Auch die Station nehme, laut den Insidern, der Krankheitszustand von „Malle Jens“ sehr mit. Daniela stehe oft im Flur und weine. Mittlerweile melden sich auch Prominente wie Olivia Jons oder zu Wort und wünschen Jens Büchner viel Glück und eine schnelle Genesung. Die Bildzeitung berichtet derweil, dass Jens immer noch mit dem Leben kämpfe. Die Dreharbeiten zu „ ! Die Auswanderer“ seien unterbrochen worden.

14. November: Daniela Büchner rastet aus!

Jens Büchners Frau, lässt die Anschuldigen nicht auf sich sitzen. Wenige Stunden später bezieht sie Stellung zu den Kommentaren: „An all die Menschen, die mir vorhalten, ich würde die Krankheit medial ausschlachten wollen: Fahrt zu Hölle!!! Habt Ihr eine Ahnung, was es bedeutet, in so einer schrecklichen Situation zu sein??? Ich muss kein Bild aus dem Krankenhaus posten, nur damit Euer dummes Maul gestopft wird. Schämen solltet ihr Euch…!“ Danielas Nerven liegen blank. Und die der Fans auch…

14. November: Hätte Jens' Erkrankung verhindert werden können?

Die Nachricht über den Überlebenskampf von Jens Bücher bestürzt Follower, Freunde und Familie sehr. Trotzdem postet Daniela Büchner am Tag der Verkündung über Jens Zustand eine fröhliche Instagram-Story. Und plötzlich verwandelt sich die Anteilnahme einiger Fans in Wut. Nutzt Danni die Krankheit ihres Mannes etwa nur aus, um sie medial auszuschlachten? Und noch etwas sorgt für Unruhe bei den Anhängern des Mallorca- . In der Ausstrahlung einer neuen Folge „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ wird Jens schon einmal mit einem Magengeschwür ins Krankenhaus gebracht. Ist er etwa im Magenbereich erkrankt? Der Dreh ist anderthalb Monate her. Jens Büchner hätte schon viel früher geholfen werden können!

13. November: Schock für die Fans der Büchners

Einen Tag später erreicht eine Schock-Nachricht die Fans des „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“-Paares. Auf Instagram verkündet Daniela die Tragödie: „Wie viele von Euch wissen oder nun erfahren: der Gesundheitszustand von Jens ist kritisch. Die Ärzte versuchen alles Menschenmögliches. Im engsten Familienkreis sind wir an deiner Seite.“ Jens Büchner liegt im Krankenhaus und kämpft im Alter von 49 Jahren um sein Leben. Die Fans sind schockiert, wünschen dem Paar viel Kraft. Und auch zeigt seine Anteilnahme. „Wir sind bei euch“, schreibt der -Sender auf seiner Website. Stille auf dem Instagram-Profil von Danni Büchner.

12. November: Ist Jens etwa mit einer anderen abgehauen?

Seit Wochen gibt es kein Lebenszeichen von Jens Büchner. Weder in den sozialen Medien, noch auf der Bühne. Der Sänger und Mallorca-Star hat alle seine Auftritte und Termine abgesagt. Irritierend: Schon seit geraumer Zeit vermeidet das Ehepaar Büchner die Öffentlichkeit. Ihr einziger Kontakt sind Dannis Instagram Post. Ihre Fans machen sich weiterhin Sorgen, munkeln, dass Jens mit einer Neuen zusammen ist und seine Frau verlassen hat. Dass lässt sich Daniela nicht gefallen und nimmt Stellung zu den Vorwürfen: „Um die Gerüchteküche mal etwas zu entschärfen: Wir sind und bleiben verheiratet.“ Und erklärt weiter: „Weder ist mein Mann mit einer Neuen durchgebrannt, noch sind wir getrennt!!! Ich liebe dich.“ Dazu postet sie ein Paar-Bild der Beiden. Noch eine andere Spekulation der Fans steht derweil im Raum: Jens Büchner soll gesundheitliche Probleme haben. Ist etwa das der Grund für seinen Rückzug?

5. November: Daniela Büchners Post gibt Rätsel auf

Die Spekulationen um den Mallorca-Star Jens Büchner und seine Ehefrau Daniela werden immer lauter: Hat sich das TV-Paar etwa getrennt? Seit Tagen warten Fans vergeblich auf einen Instagram-Post von Jens. Verdächtig: Die sonst aktivierte Kommentarfunktion seines Accounts ist ausgestellt. Nur seine Ehefrau Daniela hält die Follower auf ihrem Account bei Laune. Und sorgt schließlich mit einem ihrer Post für wilde Vermutungen. Sie zeigt ein Bild des Paares, versehen mit dem Zitat: „Unser Leben kann nicht immer voller Freude, aber voller Liebe sein.“ Was hat das zu bedeuten? Auch Dannis Kommentarfunktion ist abgestellt. Aus einem guten Grund?