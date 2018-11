Via nimmt Tochter Jenny mit einem rührenden Schwarz-Weiß-Bild von ihrem Vater Abschied. Damals war die Familie noch glücklich. Die beiden stehen am Meer. Liebevoll gibt Jenny ihrem Vater ein Küsschen auf die Wange. Er lächelt in die Kamera. "Ich werde dich immer lieben, Papa", kommentiert Jenny den Papa-Tochter-Schnappschuss.

Ihre Follower spenden Jenny in dieser schweren Zeit Trost. So schreiben sie u.a. "Unvorstellbar was du gerade durchmachst. Es tut mir von Herzen leid für dich und deine Geschwister!" und "Mein Beileid. Ich wünsche dir von Herzen viel Kraft in dieser schweren Zeit. Dein Papa war sehr beliebt. Ruhe in Frieden lieber Jens."

Jens verließ Jenny und ihre Familie

Jenny hatte nicht immer eine ganz einfache Beziehung zu ihrem Vater. Sie stammt aus seiner Beziehung mit Ehefrau Susanne. Er verließ die Familie für seine damalige Freundin . 2010 wanderten die beiden gemeinsam nach Mallorca aus, bekamen den gemeinsamen Sohn Leon. Doch auch diese Beziehung scheiterte. Zwei Jahre nach der Trennung lernte er seine letzte Ehefrau Daniela kennen. 2016 krönten die beiden Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani ihr Liebesglück.

Dennoch brach Jens den Kontakt zu seiner ältesten Tochter nie ab. Letztes Jahr machte sie ihn sogar zum Großvater. Regelmäßig besuchte er seine Enkelin Jasmin. Jetzt muss auch sie ohne ihren Opa auskommen...