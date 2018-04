Jens Büchner: Tränen-Drama wegen seiner Ex Jenny!

Eigentlich hat Jens Büchner aktuell alle Hände voll zu tun. Nicht nur, dass er immer noch fleißig auf Mallorca Auftritte absolviert. Er hat auch seine Faneteria eröffnet und kümmert sich höchstpersönlich um seine Gäste. Das letzte was er jetzt braucht: Noch mehr Stress! Doch genau der hält jetzt Einzug in seiner Ehe!

Jens Büchner: Wie krank ist seine Frau Daniela wirklich?

Jens Büchner: Eifersuchts-Drama beim Opening!

Beim Opening seiner Faneteria soll es zum großen Drama gekommen sein! Am gleichen Tag wie Jens Büchner, feierte zwei Häuser weiter nämlich seine Ex Jenny Matthias Saison-Opening. Und Malle-Jens ließ es sich nicht nehmen einmal vorbeizuschauen! Ein großer Fehler!

"Dani sieht Jenny immer noch als Konkurrentin. Jens musste ihr sogar schwören, dass er sich von Jenny fernhält", soll ein Freund "OK!" verraten haben.

Die bittere Konsequenz kam sofort! Wie ein Gast nämlich "OK!" erklärt, knallte es ordentlich zwischen Jens Büchner und seiner Dani! "Sie bekam einen Heulkrampf und war plötzlich verschwunden", verrät der Beobachter! Wird die Faneteria etwa der Ehe der beiden gefährlich?

Jens Büchner: Sorge um seine Frau!

Schon vor dem Opening der Faneteria war die Sorge um Daniela Büchner groß! In der Vergangenheit litt die Blondine unter Depressionen. Und die verfolgen sie bis heute! "Es gibt immer wieder mal schwarze Tage, aber die werden immer weniger. In ihrem alten Leben hatte sie doll damit zu kämpfen, und wir versuchen jetzt, als Familie alles dafür zu tun, dass die bösen Stunden oder auch Tage nicht mehr wiederkommen", so Jens Büchner vor einiger Zeit im Gespräch mit "OK!"

Doch das aktuelle Verhalten von Jens macht es sicher nicht besser…