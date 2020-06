Jens Büchner: Umzug! Wird er Mallorca für dieses Traumdomizil verlassen?

Auf Instagram lässt Jens seine Fans an seinem Miami-Urlaub teilhaben. Einige Follower sind jedoch über die Kommentare des Auswanderers verwundert. So sind unter den Bilder Sätze zu lesen wie: "Endlich zu Hause" oder "Und bald mit der ganzen Familie". Planen die Büchners einen Umzug? Bis jetzt gab Jens zu den Spekulationen seiner Fans noch kein Statement ab. Ob Jens und Daniela einen Neuanfang in Miami planen? Wir werden sehen…