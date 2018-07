und seine Frau Daniela haben es wirklich nicht leicht. Im "Sommerhaus der " herrscht nicht nur zwischen den beiden dicke Luft, auch mit vielen der anderen Kandidaten will es nicht so recht klappen. Nach der Show kommt jetzt der nächste bittere Schlag!

Das Sommerhaus der Stars: Dieses Paar ist längst getrennt!

Daniela Büchner: Mega Shitstorm nach der Show

Denn vor allem bekommt nach der gestrigen Show ihr Fett weg! Sie kommt alles andere als gut bei den Zuschauern an. Und die nehmen kein Blatt vor den Mund. Bei postete die Blondine nach der Show ein Spruchbild: "Kümmere dich nicht um die Leute, die dir das Leben schwer machen. Kümmere dich lieber um die, die es dir schöner machen."

Die Raktion ihrer Follower komt sofort! "Danni Büchner, ein guter Spruch aber schon schräg sowas von dir zu lesen. Selbst nur über andere herziehen, aber bei anderen so ein Verhalten verurteilen. Selbst von sich so dermaßen überzeugt sein und herablassend anderen gegenüber auftreten, aber wehe jemand anderes ist so! Durch einen halbwegs bekannten, bereits im auftretenden Mann, zur Steigerung des eigenen Bekanntheitsgrades einzecken, aber die vermeintliche Prominenz anderer abwerten, obwohl diese Leute schon mehr in der Öffentlichkeit und deutlich länger, sich ihre Bekanntheit erarbeitet haben."

Oder: "Was für eine unangenehme Person diese Dani doch ist. Extrem negativ, hängt sich überall rein, spielt die Leute gegeneinander aus und manipuliert wo es nur geht." Ein Follower fasst die Stimmung zusammen: "Ich denke auch, wie viele andere, dass Sie sich mit der Teilnahme am Sommerhaus keinen Gefallen getan haben."

Sommerhaus der Stars: Skandal hinter den Kulissen!

Müssen Jens Büchner und Dani das Sommerhaus als erstes verlassen?

Es sind also nicht nur die Mitbewohner, auch die Zuschauer haben ein Problem mit den Büchners. Müssen sie vielleicht sogar als erstes das "Sommerhaus der Stars" verlassen? Fakt ist: Sie wurden schon in der ersten Sendung nominiert. In der nächsten Folge (23. Juli, 20.15 Uhr, ) muss ein Paar jedenfalls seine Koffer packen. Wenn Daniela Büchner so weiter macht, wird es wohl niemanden wundern, wenn sie es sein wird...