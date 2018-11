Jens Büchner: Zu krank! Die Dreharbeiten wurden abgebrochen

Reddit this

Es sind dramatische Tage für Jens und Daniela Büchner. Der Kult-Auswanderer aus „Goodbye Deutschland“ liegt in einer Klinik auf Mallorca.

Die Situation scheint ernst zu sein: Schwebt der Mallorca-Star in Lebensgefahr? Danni Büchner gab bei bekannt, dass sein Zustand sehr kritisch sei.

„Der Gesundheitszustand von Jens ist kritisch. Die Ärzte versuchen ihr Menschenmögliches. Im engsten Familienkreis sind wir an deiner Seite“, schrieb sie bei Instagram.

Laut Informationen der „Bild“-Zeitung soll es sehr schlecht gehen. Die Mediziner sollen derzeit weitere Untersuchungen durchführen.

Dreharbeiten wurden abgebrochen

Im Krankenhaus war auch ein -Team von „ “ vor Ort. „Jens Büchner wird seit 2011 für ‚Goodbye Deutschland‘ begleitet. Das Drehteam der Auswanderer-Doku hat in den inzwischen über sieben Jahren ein persönliches und freundschaftliches Verhältnis zu ihm und seiner Familie aufgebaut. So ist es auch jetzt auf ausdrücklichen Wunsch von Jens Büchner und seiner Familie bei ihnen“, teilte der Sender in der „Bild“ mit. Die Dreharbeiten wurden aber mittlerweile abgebrochen.