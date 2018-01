Jens Büchner: Zurück zur Ex!

Den Auswanderer Jens Büchner (48) zieht es wieder zu seiner Ex! Oder vielmehr zieht er wieder in die Nähe seiner Ex - und zwar mit seinem neuen Café.

Ganz nah an Ex Jenny Matthias

Jens Büchner möchte sich auf Mallorca neben dem Gesang ein zweites Standbein aufbauen. Die Location dafür befindet sich allerdings nur knappe 100 Meter von der Boutique seiner Ex Jenny Matthias (30) entfernt.

Jens Büchner und Ex Jenny Matthias im Jahr 2012 imago

"Sie wird nicht begeistert sein davon, dass der Büchner jetzt so nah ran gerutscht kommt", sagt Malle-Jens über seine Pläne. Egal, das Projekt wird er trotzdem in Angriff nehmen - und zwar gemeinsam mit seiner Ehefrau Daniela (38).

Jens Büchner möchte eine "Fanateria" eröffnen

Aber es soll nicht einfach irgendein Café werden, in das die Büchners zahlreiche Ersparnisse stecken. Ihr Traum: Eine sogenannte Fanateria: "Eine Fanateria ist eine Kreuzung zwischen Cafeteria und Fan-Treff", erklärt Büchner. Die Fans können ihrem Star dort ganz nah kommen und sogar noch einen leckeren Kaffee trinken.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Jens Büchner versucht, neben seinem Bühnen-Job ein Geschäft hochzuziehen: Egal, ob Boutique, Fan-Hotel oder Cocktail-Bar - Jens Büchner hat bereits einiges versucht. Abwarten, wie es dieses Mal klappt...