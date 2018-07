Oh je, was hat sich Daniela Büchner dabei nur gedacht? Heute Abend ist Dani wieder mit Ehemann dabei zu sehen, wie sie im "Sommerhaus der " mit den anderen die ein oder andere Herausforderung meistern muss. Doch damit nicht genug! Während Jens bereits im Sommerhaus in voller "Pracht" zu bewundern war, zeigt nun auch Daniela ihrer Brüste. Die Resonanz darauf: Absolut negativ! Bedeutet die das Aus der beiden in der Promi-Villa?

Jens Büchner: Fieser Seitenhieb gegen Daniela Katzenberger

Daniela und Jens Büchner: Dani zieht blank!

In dem " "-Account von Jens Büchner haben seine Fans nun die Möglichkeit, einen kleinen Vorgeschmack auf Danis oben-ohne-Auftritt zu erhaschen. Dazu postet er ein Video, in dem zu sehen ist, wie Dani stolz ihre Brüste präsentiert. Die Reaktion der anderen Promis viel dabei jedoch wenig positiv aus. So heißt es unter anderem von Nackt-Model : "Ich habe einen Schock bekommen."

Müssen die Büchners nach dieser Aktion nun ihre Sachen packen? Wenn es nach der Fan-Meinung gehen würde, dann wäre die Büchner-Sommerhaus-Reise jedenfalls schon jetzt vorbei...

Daniela und Jens Büchern: Die Fans sind geschockt!

Wie unter Jens Post deutlich wird, sind die Büchner-Fans von Danis Auftritt alles andere als begeistert. So heißt es: "Das ist echt peinlich und sie sagt immer Familie ist heilig sie blamiert damit ihre Familie." sowie "5-fach Mutter?? Sollte sich schämen, aber was macht man nicht alles für Geld." Definitiv harte Vorwürfe. Was Jens und Daniela über diese negativ-Resonanz denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben sie dazu noch kein Statement ab.