Jens & Daniela Büchner: Dani spricht erstmals über die Trennung!

Es wird nicht ruhig bei den Büchners. In der letzten Zeit wurde immer wieder darüber berichtet, das Daniela und Jens getrennte Wege gehen sollen. Sogar von Ehebruch war die Rede. Doch was in dran an den Gerüchten? In einer unerwarteten Beichte lässt Dani nun die Bombe platzen...

Jens Büchner & Danni: Nanny-Skandal! Ihre Ehe ist in Gefahr

Daniela und Jens Büchner hatten schwere Zeiten

Die letzten Monate waren für Daniela und alles andere als leicht. Zuerst mussten die beiden den schlimmen Krankheits-Schock von Jens verkraften, dann gab das beliebte Paar bekannt, dass sie ihre "Faneteria" geschlossen haben. Zu guter Letzt machten immer wieder Trennungsgerüchte die Runde. Doch wollen Daniela und Jens nach diesen schweren Zeiten wirklich getrennte Wege gehen?

Jetzt spricht Daniela Klartext!

Via " " verkündet Dani nun, dass an den wilden Trennungsspekulationen absolut nichts dran ist. So erklärt sie in ihrer "Story": " So, um die Gerüchteküche mal etwas zu entschärfen: Wir sind und bleiben verheiratet. Weder ist mein Mann mit einer Neuen durchgebrannt, noch sind wir getrennt. Ich liebe dich Jens!" Ehrliche Worte, die zeigen: Dani und Jens sind nach wie vor ein absolutes Dreamteam. Ist zu hoffen, dass den Trennungs-Gerüchten dadurch ein jähes Ende gesetzt wird.