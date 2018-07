Reddit this

Gestern Abend mussten Jens und Daniela Büchner im "Sommerhaus der " eigentlich die Koffer packen. Doch dann kam es zu einer überraschenden Rückkehr...

Danni & Jens Büchner: Trennung nach dem "Sommerhaus der Stars"?

"Ich habe noch nie so ein verlogenes Pack gesehen"

Immer wieder gab es Zoff zwischen den Büchners und den anderen Mitbewohnern. Die Konsequenz: In der letzten Nacht der Entscheidung wurden sie von den anderen rausgewählt. "Ich habe noch nie so ein verlogenes Pack gesehen!", machte Jens nach der Verkündung seinem Ärger Luft. Und er ging noch weiter: "Du bist das größte verlogene Drecksschwein, das ich bisher kennengelernt habe. Es tut mir wirklich leid, dass ich mit dir die Luft atmen musste. Du hast die Frau nicht verdient, die neben dir sitzt", warf er Micaela Schäfers Freund Felix an den Kopf. Nach dieser Wutrede wollten die Büchners vor allem eins: Schnell nach Hause!

Die Büchners wurden nicht abgeholt

Normalerweise werden die direkt nach dem Rauswurf ins Hotel gefahren. Nicht bei den Büchners! Das Taxi in Richtung Freiheit ließ auf sich warten. Eine weitere Nacht in der Promi-WG kam für das Kultpaar aber nicht in Frage. "Wir schlafen draußen - und nehmen uns eine Hundedecke", schlug Jens vor.

Ob die " "-Stars wirklich die Nacht draußen verbracht haben - und wie lange sie noch im Sommerhaus ausharren müssen, wird sich wohl erst nächste Woche zeigen...