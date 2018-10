Jens und Daniela Büchner: Traurige Trennung

Reddit this

Jens Büchner und seine Daniela sind unzertrennlich. In den vergangenen Wochen musste das Paar jedoch einige Schicksalsschläge verkraften.

Der Kult-Auswanderer aus „ “ zeigt sich immer wieder glücklich mit seiner Daniela. Nachdem er im war, ging das Paar ins „Sommerhaus der “. Trotz Zoff mit den anderen Kandidaten, waren die beiden stets unzertrennlich – bis jetzt!

Jens Büchner ist angeschlagen

In den vergangenen Wochen war gesundheitlich angeschlagen - deshalb musste der Mallorca-Sänger einige Auftritte im „Megapark“ und in „Krümels Stadl“ absagen. „Ich musste tatsächlich im September pausieren und durch KH Aufenthalte Probleme meine Termine bei Krümel einzuhalten“, schrieb Jens Büchner damals in einem Statement bei . Auch die vorrübergehende Schließung seiner Faneteria ab Ende Oktober, ist ein weiterer Tiefschlag für Jens und Dani. Doch damit nicht genug! Auch privat durchlebt das Paar gerade eine schwere Zeit.

Wie schlimm es wirklich um die Kult-Auswanderer steht, erfahrt ihr im VIDEO:​