Jeremy Bulloch: Der Schauspieler ist tot

Boba Fett war vielleicht seine bekannteste Rolle, doch nicht die einzige in die Jeremy in seiner langen Karriere schlüpfte. So spielte er auch in zwei James Bond-Streifen mit, und zwar "Der Spion, der mich liebte" und "Octopussy". Aber auch in Filmen wie "Play it coll" oder "Maria Stuart, Königin von Schottland". Und auch Serienrollen konnte der Star im laufe seiner Karriere ergattern, wie z.B. bei "Robin Hood" oder "Doctor Who".

