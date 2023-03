Jeremy Pascal: Neue Karriere! Wird er der neue Montana Black?

Ganz zurückgezogen zu Leben ist wohl auch nicht so sein Ding. Und deswegen bestreitet Jeremy Pascal Wollny einen neuen Karriere-Weg. Er mausert sich zum Twitch-Star.

Seit längerer Zeit arbeitet er bereits an einer Karriere als Twitch-Streamer. Auf der Plattform zockt unter dem Usernamen "uncutfsk", am Liebsten Ego-Shooter. Stundenlang zockt der 26-Jährige am Rechner - und die Fans lieben es. Wird er jetzt der neue Montana Black?

Montana Black ist ein Internetstar, der vor allem durch seine Livestreams auf Twitch und YouTube bekannt geworden ist. Bei Twitch hat er über 4,8 Millionen Follower - damit ist er der größte Streamer Deutschlands. Und das macht sich auch auf dem Konto bemerkbar. Laut Chip.de soll er alleine über Twitch 50.000 Euro im Monat verdienen. Dazu kommen noch die Einnahmen über seinen Youtube-Kanal und Werbedeals. Sein Vermögen wird mittlerweile auf knapp zwei Millionen Euro geschätzt.

Soweit ist JP noch nicht. Er kann auf Twitch gerade einmal auf 278 Follower blicken. Aber jeder hat einmal klein angefangen...

