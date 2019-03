Jeremy Pascal Wollny: Baby-Name und Geschlecht enthüllt!

Jubel- im Hause Wollny: Jeremy Pascal und seine Freundin Sophie sind zum ersten Mal Eltern geworden. Anfang des Jahres kam der Nachwuchs zur Welt, und kürzlich posteten die stolzen Eltern nun auch das erste Babyfoto. Auch wenn die Fans sich natürlich für die kleine Familie freuen, wächst inzwischen auch die Ungeduld. Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Und wie heißt das Baby eigentlich? Diese Fragen bekommen Jeremy Pascal und Sophie immer wieder gestellt. Nun endlich die lang ersehnte Antwort!

Erstmals äußerte sich jetzt nämlich der frisch gebackene Papa via " " zu dem Thema und verriet nicht nur das Geschlecht, sondern auch gleichtzeitg den Namen seines Nachwuchses.

Jeremy Pascal verrät Baby-Name und Geschlecht

Wie Jeremy Pascal in einem "Facebook"-Post enthüllt, sind er und seine Sophie stolze Eltern eines kleinen Mädchens mit dem Namen Jouline-Melodie! Was für eine HAMMER-News. Doch das Traurige dabei: Jeremy lüftete das Namens- und Geschlechtsgeheimnis in einem Post, in dem er sich mit bösen Anschuldigungen gegen seine Mutter Silvia wendete. Die beiden haben schon seit Jahren keinen Kontakt mehr und Jeremy scheint nach wie vor keinen Wert darauf zu legen, ein gutes Verhältnis mit zu haben. Für seine Fans zum Glück kein Grund, um sich dadurch die Baby-Freude vermiesen zu lassen. Unter dem Post werden die beiden mit einer Vielzahl von Glückwünschen überschüttet. Und wann gibt es endlich das erste Baby-Foto?

Zeigt Jeremy Pascal Wollny sein Baby?

Wird es in Zukunft auch Babyfotos geben - oder müssen sich die Follower mit Bildern von dem kleinen Händchen begnügen? Diese Frage beantwortet Sophie klipp und klar: "Nein, das Gesicht werden wir nicht zeigen. Es kann nicht selbst entscheiden, ob es das möchte, und so lange bleibt es aus der Öffentlichkeit versteckt."

Ist das etwa auch ein kleiner Seitenhieb gegen den restlichen Wollny-Clan? Silvia, Sylvana & Co. haben schließlich keine Probleme damit, ihre Kinder bei Social Media und im zu zeigen. Vielleicht ist auch das ein Grund, weshalb es zwischen Jeremy Pascal und den restlichen Wollnys derzeit keinen Kontakt gibt...