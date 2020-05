Jeremy Pascal Wollny: Bittere News von Silvias verlorenen Sohn!

Seit dem Mega-Zoff mit Mama Silvia hat sich Jeremy Pascal Wollny fast komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nur ab und zu meldet er sich auf seinem -Account zu Wort. Doch sein aktueller Post versetzt die Fans in große Sorge...

Schock-News von Jeremy Pascal Wollny

In seiner Instagram-Story veröffentlicht Jeremy Pascal ein Bild von seiner Hand, in der eine Kanüle steckt. Der 24-Jährige ist offensichtlich im Krankenhaus! Was genau Silvias Sohn hat, verrät er nicht. Nur so viel: "Es werden Phasen im Leben kommen, mit denen du einfach nicht rechnen wirst! Sei es die große Liebe oder unerwartete Probleme!" Ohje, das hört sich ja gar nicht gut an...

Emotionale Worte von Jeremy Pascal Wolln Foto: Instagram/ jeremyp_wollny

Jeremy Pascal Wollny kann auf seine Freunde zählen

Doch in dieser schweren Zeit bekommt Jeremy Pascal glücklicherweise Unterstützung seiner Freunde. "Ich habe die besten Freunde, die man sich nur wünschen kann!", schwärmt er. Besonders dankt er jedoch seinem Kumpel Tobi. "Es ist unfassbar, wie sehr du schon für meine Tochter und mich da warst. Unglaublich. Du bist echt ein ganz besonderer Freund. Danke für alles, Bruder."

Lässt sich nur hoffen, dass nichts Schlimmes hinter diesen Zeilen steckt - und es Jeremy Pascal bald wieder besser geht...

