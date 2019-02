Jeremy Pascal Wollny: Jaa, das Baby ist da!

Kurz vor Weihnachten erblickte Calantha Wollnys Töchterchen Cataleya das Licht der Welt. Doch sie ist nicht das einzige Enkelkind, über das sich freuen kann!

Jeremy Pascal Wollny: Zuckersüßes Baby-Update!

Das Baby von Jeremy Pascal Wollny ist da!

Im vergangenen Jahr wurde auch bekannt, dass Jeremy Pascal Wollny und seine Freundin Sophie ein Baby erwarten. Und das ist jetzt endlich da!

In einer -Story bestätigt Sophie jetzt die wundervollen Neuigkeiten! "Ihr Lieben, das Baby ist schon da und das schon etwas länger. Doch wir möchten es noch genießen und für uns als kleine Familie in vollen Zügen genießen", schreibt sie dort glücklich.

Und sie verrät noch mehr! "Und ja, dem Baby geht es sehr gut und es ist gesund und munter!"

Jeremy Pascal Wollny: Mädchen oder Junge?

Jeremy Pascal Wollny und Sophie schweben also schon seit einiger Zeit auf Wolke Sieben und genießen ihr kleines Familienglück. Doch eines behalten sie noch für sich! "Was das Geschlecht ist und der Name und alles andere, werden wir wenn überhaupt dann sagen, wenn wir bereit dazu sind", so Sophie weiter.

Ein kleines Geheimnis verrät die frischgebackene Mama aber doch noch: Sie hätte gerne noch mehr Kinder! "Wer weiß, was auf uns noch alles zukommt. Ich wünsche mir zwei, denn Geschwister sind was schönes!"