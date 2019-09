Jeremy Pascal Wollny: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei den Wollnys! Seit Jahren herrscht zwischen Silvia Wollny und ihrem Sohn Jeremy Pascal Funkstille. Die Situation ist sogar so verfahren, dass Silvia noch nicht mal das Kind von Jeremy sehen darf. Nun die nächste Neuigkeit...

Oh je! Erst vor einigen Monaten ließ Jeremy Pascal Wollny via " " seinen Gefühlen freien Lauf und berichtete seinen Fans, wie die Lage zwischen ihm und Silvia Wollny wirklich ist. Danach hieß es lange, dass die Lebensgefährtin von Jeremy an dem Verhältnis zwischen ihm und seiner Mutter Schuld hat. Doch jetzt die Wende...

Sylvana Wollny: Zuckersüße Verkündung - 2 Monate nach Anastasias Geburt!

Jeremy Pascal spricht Klartext

Obwohl Jeremy und seine Familie eigentlich ein eingespieltes Team waren, besteht seit Jahren kein Kontakt mehr zwischen dem 23-Jährigen und dem Wollny-Clan. Auch die Geburt von Jeremys Pascals Tochter Jouline-Melodie vor sieben Monaten, änderte nichts an dem zerrütteten Verhältnis. Einige Fans behaupteten, dass Sophie, die Lebensgefährtin von Jeremy, eine Teilschuld daran tragen soll. Einen Vorwurf, den die junge Mutter nicht länger auf sich sitzen lassen möchte...

Sophie wendet sich an die Öffentlichkeit

Via " " lässt Sophie ihren Gefühlen nun freien Lauf und erklärt über das Verhältnis von Jeremy und Mama : "Wieso, weshalb und warum kein Kontakt da ist, ist und bleibt privat." Sie fügt hinzu: "Ich verbiete Jeremy nichts, wenn er den Kontakt suchen sollte ... kann er das gerne tun." Definitiv ehrliche Worte, die zeigen: Sophie hat mit dem Wollny-Streit absolut nichts zu tun! Traurig nur, dass sie sich dafür einer monatelangen Kritik stellen musste. Ob sich die Wogen wohl jemals wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...

