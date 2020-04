Reddit this

Jeremy Pascal Wollny: Komplett verändert! So sieht er heute aus

Jeremy Pascal Wollny wurde durch die Show " - Eine schrecklich große Familie" deutschlandweit bekannt. Doch nach Staffel 4 war Schluss. Er stritt sich heftig mit seiner Mutter Silvia und zog sich fast komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Mittlerweile ist der heute 24-Jährige nicht mehr wiederzuerkennen...

So sieht Jeremy Pascal Wollny heute aus

Den Babyspeck hat Jeremy Pascal in Muskeln verwandelt. Immer wieder zeigt er sich auf beim Pumpen im Fitnessstudio. Und auch die langen Haare sind längst Geschichte. Aktuell trägt Jeremy Pascal eine moderne Kurzhaarfrisur. Außerdem hat er sich ein großes Tattoo am Arm stechen lassen. Die Fans sind begeistert von dem neuen Look. "OMG! Komplette Verwandlung" und "Die langen Haare sind weg...Steht dir 1000 Mal besser", kommentieren sie.

Jeremy Pascal Wollny ist wieder Single

Doch nicht nur optisch hat sich bei Jeremy Pascal einiges verändert. Der 24-Jährige ist mittlerweile Vater einer kleinen Tochter. Von der Mutter hat er sich jedoch leider getrennt. Das bestätigte Jeremy Pascal kürzlich während einer Instagram-Fragerunde. Über die genauen Gründe für das Liebes-Aus sprach er nicht.

