Jeremy Pascal Wollny: Lügen-Skandal im Familien-Zoff!

Ist Jeremy Pascal Wollny ein hinterhältiger Lügner? Das wirft ihm jetzt ausgerechnet Silvia Wollnys Enkel Justin vor...

Silvia Wollny: Familienzuwachs bei den Wollnys!

Zoff zwischen Silvia und Jeremy Pascal Wollny

Zwischen Jeremy Pascal Wollny und seiner Mutter Silvia Wolly herrscht aktuell absolute Funktstille. Erst kürzlich erklärte er wütend, dass die 54-Jährige niemals seine Tochter sehen dürfe. "Meine Mutter hat sich noch nie für ihre Enkel interessiert. Es wissen vielleicht nicht so viele, aber ich habe noch einen Bruder mit zwei Kindern, die hat meine Mutter auch nie interessiert. Mein Kind wird sie NIEMALS kennenlernen! Glaubt mir NIEMALS! Dafür ist diese Frau einfach zu abartig", flippte er aus.

Auch hat dazu bereits Stellung genommen. "Man hat nicht nur mir etwas angetan, mir ins Herz gestochen, sondern dem Rest meiner Familie auch. Und die Person weiß auch warum. Ich erwähne diese Namen auch gar nicht mehr, weil die aus meinem Leben gestrichen sind und so soll es auch bleiben", regte sie sich gerade gegenüber "Promiflash" auf.

Jetzt mischt auch Jessica Birkenheuers Sohn Justin mit...

Lügen-Drama um Jeremy Pascal Wollny

Seit Januar wohnt Justin jetzt bei den Wollnys. Er hat sich mit seiner eigenen Mutter zerstritten und ist zu seiner Oma geflüchtet. Auf den Zoff zwischen ihr und Jeremy Pascal angesprochen erklärt er auf der Seite "tellonym.me": "Was Jeremy postet und meine Oma macht, sind 2 verschieden Paar Schuhe. Stimmt absolut nicht was er postet!" Ist der 22-Jährige also ein fieser Lügner?

Die Wahrheit kennt momentan nur die Familie selbst...