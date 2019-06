Jeremy Pascal Wollny: Neue Frisur! Die Haare sind noch kürzer

Reddit this

Als Jeremy Pascal Wollny noch für die -Show " - Eine schrecklich große Familie" vor der Kamera stand, war er noch ein Kind. Damals hatte er noch Pausbäckchen und lange Haare, die er als Zopf trug. Heute ist von diesem Jungen nichts mehr übrig...

Jeremy Pascal Wollny: Jaa, Baby Nr. 2!

Jeremy Pascal Wollny: Neue Frisur

Vor einigen Jahren trennte sich Jeremy Pascal Wollny nicht nur vom Tv und seiner eigenen Familie. Er verändert auch seinen Look. Er fing an zu trainieren und mauserte sich schnell um Mucki-Mann. Und auch die Haare mussten dran glauben.

Der heute 22-Jährige verabschiedete sich von seinen langen Haaren und zeigte sich mit feschem Kurzhaarschnitt. Jetzt sind die Haare sogar noch kürzer geworden.

Jeremy Pascal Wollny zeigt seinen neuen Look

Bei präsentiert sich der Sohn von höchst motiviert im Fitnessstudio. "Es geht wieder weiter", schreibt er zu dem Schnappschuss. Er arbeitet aber nicht nur wieder an seinen Muskeln. Jeremy zeigt auch gleich seinen neuen Look. Die Haare sind an den Seiten ganz kurz rasiert, dafür wirken sie oben wieder etwas länger.