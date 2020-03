Jeremy Pascal Wollny: Überraschendes Comeback nach sieben Jahren!

Reddit this

Während sich Silvia, Sarafina, Sylvana und Co. regelmäßig im zeigen, haben sich einige Familienmitglieder von der Elffach-Mama distanziert. So hat nicht nur Jessika Birkenheuer keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter, sondern auch Sohn Jeremy Pascal. Zu Beginn war er noch Teil der TV-Show " ". Nach Staffel 4 war jedoch Schluss. Seitdem hat Jeremy Pascal sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch jetzt ist der 24-Jährige zurück...

Tolle News für die Fans von Jeremy Pascal Wollny

Seit kurzem ist Jeremy Pascal öfters beim Livestream-Portal "Twitch" zu sehen, wie er verschiedene Games zockt und dieses kommentiert. Doch damit nicht genug! Auf seinem -Account ließ er seine Follower darüber abstimmen, wo sie ihn in Zukunft sehen wollen: " " und "Twitch". Ein Großteil der Fans entschied sich für "Twitch". Doch wer weiß, vielleicht startet Jeremy Pascal ja bald doch seinen eigenen Youtube-Kanal.

Sylvana Wollny: Drama um Tochter Celina!

Silvia und Jeremy Pascal Wollny sind zerstritten

Genug zu erzählen hätte er auf jeden Fall. Denn bei Jeremy Pascal ist in letzter Zeit einiges passiert. Er und Freundin Sophie sind 2019 zum ersten Mal Eltern geworden. Doch ihre Großmutter Silvia wird die kleine Jouline-Melodie wohl nie zu Gesicht bekommen. "An mein Kind wird sie NIEMALS dran kommen, geschweige denn kennenlernen oder sonst was! Glaubt mir NIEMALS! Dafür ist diese Frau einfach zu falsch", schimpfte Jeremy Pascal auf . Eine Versöhnung ist wohl eher ausgeschlossen...

