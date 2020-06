Jeremy Renner schwärmt von Gemma Arterton

"Aber das eigentliche Geheimnis, die Richtige zu finden war, nun ja, wir sehen uns etwas ähnlich und außerdem bringt sie bei dem, was sie macht, so einen Nachdruck mit, ohne wirklich viel machen zu müssen", erklärt der 42-Jährige Artertons Schauspieltalente. "Ich weiß nicht, was es ist, ich könnte es nicht in Worte fassen, aber sie hat es. Und zwischen uns war schon von vornherein etwas, es war sehr natürlich. Wir hätten nicht glücklicher mit Gemma sein können, sie bringt eine wundervolle Tiefe für Gretel mit", bemerkt Renner, der in dem Film zusammen mit Arterton auf Hexenjagd geht. "Hänsel und Gretel: Hexenjäger" wird am 28. Februar in die deutschen Kinos kommen. © WENN