Jesse Williams: Der "Greys Anatomy"-Star wird Papa

Ziemlich lange hatte er das geheim gehalten. Erst jetzt ist durchgesickert, dass die Babyparty sogar schon gefeiert wurde. Das Baby kommt nämlich schon im Dezember.

Überraschend sind die Baby-News aus dem Hause Williams nicht. Im vergangenen Jahr hat Jesse Williams seine Freundin Aryn Darke-Lee geheiratet.

Das Paar kannte sich schon über fünf Jahre. Kennen und lieben gelernt haben sich Jesse Williams und Aryn Drake-Lee noch in der Zeit vor Hollywood. Damals war Jesse Williams noch Lehrer in New York. Seine Auserwählte ist Immobilienmaklerin.

Im März diesen Jahres wurde Aryn Drake-Lee schwanger. Die Babyparty feierte sie Ende September, wo sie schon einiges an Kleidung und Spielzeug für den Nachwuchs geschenkt bekam.

Der Geburtstermin für das Baby von Jesse Williams ist im Dezember, wie die US Weekly berichtet. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, haben Jesse Williams und seine Frau noch nicht verraten.