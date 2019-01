Jessica Alba liebt es natürlich

Jessica Alba erklärt in ihrem neuen Buch, wie man gesund und natürlich durch das Leben geht - ein Horrorerlebnis inspirierte sie zu ihrem neuen Lebensstil. Die "Ungeküsst"-Schauspielerin, die mit "The Honest Life" nicht nur ein Buch veröffentlicht hat, sondern seit längerem auch ihre eigene Firma hat, die natürliche und giftfreie Produkte vertreibt, war nicht immer so achtsam, was in ihren Beauty-Produkten steckt.