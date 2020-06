Jessica Biel ist eitel

Jessica Biel hat auch so ihre Schwächen - sie gestand nun, durchaus eitel zu sein und so gut wie möglich aussehen zu wollen. Die Schauspielerin, die derzeit an der Seite ihres Kollegen Colin Farrell in dem Streifen "Total Recall" zu sehen ist, hat der Zeitschrift "OK!" im Interview verraten, dass sie sehr auf ihr Aussehen achtet.