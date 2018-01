Eine schreckliche Tragödie: Weil ein Junkie die Kontrolle über sein Auto verlor, mussten der australische Serien-Star Jessica Falkholt (29) und der Rest ihrer Familie sterben.

Fünf Personen starben bei dem Horror-Crash

So kam es zu dem Horror-Crash: Der 50-Jährige Mann verlor in Sydney kurz nach Weihnachten die Kontrolle über seinen Wagen, geriet in den Gegenverkehr und krachte frontal in den Familienwagen, in dem sich Jessica, ihre Mutter Vivian (60), ihr Vater Lars (69) und ihre Schwester Annabelle (21) befanden.

Beide Autos gingen in Flammen auf. Der Drogenabhängige und die Eltern starben am Unfallort, Jessica Falkholt und ihre jüngere Schwester später im Krankenhaus. Annabelle am Mittwoch, Jessica am Donnerstag.

Jessica Falkholt starb einen Tag nach der Beisetzung ihrer Eltern

Nur einen Tag nach der Beisetzung ihrer Eltern schalteten die Ärzte die lebenserhaltenden Maschinen bei der Serien-Schauspielerin ab.

Jessica Falkholt spielte in der australischen Erfolgsserie "Home and Away" die Rolle der Hope Morrison.