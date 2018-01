Dramatische Tragödie um den TV-Star und seine Familie: Weil ein Drogenabhängiger die Kontrolle über sein Auto verlor, musste die Familie des australischen Serien-Stars Jessica Falkholt (29) sterben. Sie selbst kämpfte in der Klinik bis vor kurzem noch ums Überleben, wurde am 16. Januar jedoch für tot erklärt. Zuvor hatten ihre hinterbliebenen Verwandten die schwierige Entscheidung getroffen, die lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden, wie "dailymail.co.uk" berichtet.

"Wir sind alle traurig, aber sie ist jetzt bei ihrer Familie. Ihre Mutter war ihre größte Unterstützerin, also bin ich sicher, dass sie nun in ihren Armen ist", sagte ein Angehöriger. "Es ist ein komisches Gefühl. Wir wussten, dass es geschehen würde, dennoch ist es ein Schock", fügte ein weiterer hinzu.

Fünf Menschen mussten sterben

Ein 50-Jähriger Mann verlor in Sydney kurz nach Weihnachten die Kontrolle über seinen Wagen, geriet in den Gegenverkehr und krachte frontal in den Familienwagen, in dem Jessica, ihre Mutter Vivian (60), ihr Vater Lars (69) und ihre Schwester Annabelle (21) saßen.

Beide Autos gingen in Flammen auf. Der Drogenabhängige und die Eltern des TV-Stars starben am Unfallort, Jessica Falkholts jüngere Schwester und auch Jessica später im Krankenhaus.

Jessica Falkholts Geräte wurden abgeschaltet

Zunächst herrschte Verwirrung um Jessica Falkholts Zustand: Nur einen Tag nach der Beisetzung ihrer Eltern schalteten die Ärzte die lebenserhaltenden Maschinen bei der Serien-Schauspielerin ab. Aus diesem Grund wurde sie zunächst fälschlicherweise für tot erklärt. Wenige Tage später starb sie jetzt tatsächlich.

Die Schauspielerin spielte in der australischen Erfolgsserie "Home and Away" die Rolle der Hope Morrison.