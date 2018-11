Jessica Ginkel: Zurück zu GZSZ?

Vor bald zehn Jahren hieß es Tschüss für Jessica Ginkel. Von 2006 bis 2009 stand sie für GZSZ vor der Kamera.

Jessica Ginkel: Comeback?

Damals verließ ihre Rolle Caroline die Serie, weil sie ihrer großen Liebe Tim nach Kanada folgte. Für viele Fans ein trauriger Abschied, aber auch einer, der der Schauspielerin die Möglichkeit lässt, wieder zurückzukommen. Ist es jetzt endlich soweit?

GZSZ: Sensations-Comeback!

Schon bei ihrem Ausstieg schwärmte die 38-Jährige: "'GZSZ' hat ein fantastisches Team und ich bin jeden Morgen gerne zum Set gefahren." Jetzt Jessica Ginkel spricht Klartext zu ihren Comeback-Plänen!

Das sagt Jessica Ginkel

Ausgeschlossen ist ein Comeback nicht. Doch darauf müssen die Fans noch ein wenig warten. "Ich sage immer: Sag niemals nie. Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen", so die Schauspielerin in einem Interview mit der B.Z.. Und weiter: "Ich war aber gerne bei GZSZ. Es ist unglaublich, dass meine Zeit dort schon wieder fast zehn Jahre her ist." Die Hoffnung bleibt also....