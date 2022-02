Jessica Haller: Geheimnis gelüftet! Das sollte niemand erfahren

Jessica packt aus

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ob Jessica lockere Haut am Bauch hat. "Ja! Bitte bedenkt, dass ich nur für mich die vorteilhaftesten Bilder poste! Dazu gehört gutes Licht, 'ne gute Pose", verrät sie. Eigentlich sollte es ein Geheimnis bleiben, doch die Influencerin will immer ehrlich zu ihren Followern sein. Dazu postet sie ein Video, in dem sie ihren Bauch zeigt.

"Das allerwichtigste ist, dass ich jeden Tag das Beste aus mir herausholen möchte. Nach der Entbindung war mein Ziel, einfach wieder die Alte zu werden und dass ich es so schnell erreiche, war nicht der Plan", so Jessica. "Der Plan war nur, alles zu geben, nur für mich. Jede Mama muss für sich selbst bestimmen, da wir alle einen unterschiedlichen Tagesablauf haben und das ist auch gut so."