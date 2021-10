Jessica Paszka: Bittere Tränen im Krankenhaus! Die Nerven liegen blank

Jessica hat starke Schmerzen

"Ich bin voll auf Schmerzmitteln. Ich hatte vier Infusionen. Wir waren jetzt bestimmt fünf Stunden im Krankenhaus", erzählt Jessica anschließend in ihrer Instagram-Story. "Ich habe jetzt schon Angst, wenn die Schmerzmittel aufhören zu wirken. Es war ein schrecklicher Schmerz. (...) Ich habe so angefangen, zu weinen. Es hat mich einfach an die Wehen erinnert."

Die Verletzung nimmt Jessica völlig mit. "In solchen Momenten wird einem noch mal klar, wie wichtig unsere Gesundheit ist", so die 31-Jährige. "Ich habe so geweint vorhin. Johannes war so hilflos leben mir." Heute steht für sie ein MRT-Termin an, bei dem geklärt werden soll, was genau nicht stimmt. Bis dahin muss sie sich aber noch ein kleines bisschen gedulden. Und das gestaltet sich schwieriger als gedacht! "Die Schmerzmittel haben nachgelassen und jetzt merke ich es richtig. Ich bewege mich heute hier nicht weg. Ich kann mich nicht bewegen", berichtet sie ihren Fans. Auweia! Bleibt zu hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht...