Jessica Paszka & David Friedrich: Erstes Treffen! Jessica hat "Ja" gesagt

Nach ihrer Trennung folgte zwischen Jessica und David eine Schlammschlacht in der Öffentlichkeit. Mittlerweile ist es ruhiger zwischen der Bachelorette und dem Musiker geworden. Beim Deutschen Comedy Preis traf sich das ehemalige Paar nun wieder. Jessica zog in ihrem Kleid alles Männerblicke auf sich. David zeigte wenig Interesse an seiner Ex. Während Jessica bei Instagram ein Bild von sich in ihrem Kleid postete mit der Unterschrift "Ich habe 'Ja‘ gesagt", hatte David nur wenig nette Worte für Jessica übrig.