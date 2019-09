Jessica Paszka: Dieser Profi-Fußballer ist ihr neuer Freund

Reddit this

In den letzten Wochen wurde gewaltig über das Liebesleben von spekuliert. Erst kürzlich kamen Gerüchte auf, dass zwischen ihr und "BTN"-Star Saskia Beecks mehr als nur Freundschaft läuft. Beide stritten eine Beziehung ab. Etwa, weil Jessica ihr Herz längst an jemand anderen verschenkt hatte?

Jessica Paszka und Alexander Meyer sind ein Paar

Jetzt wurde nämlich bekannt: Die Ex-"Bachelorette" ist mit -Profi Alexander Meyer zusammen. In einem Interview in der Radiosendung "gongfm Wachmacher mit Philipp" bestätigte der Torwart des SSV Jahn Regensburg die Beziehung. Als ihn der Moderator auf die Gerüchte, dass zwischen ihm und Jessica etwas läuft, ansprach, antwortete er: "Ja, die stimmen. Das war ja damals schon in der Zeitung. Ich wollte mich halt nicht dazu äußern, weil das kurz vor der Saison war", erklärte er. "Aber ja, wir sind ein Paar."

Jessica Paszka: Ehrliches Gewichts-Geständnis

Jessica Paszka musste viele Frösche küssen, um ihren Traumprinzen zu finden

Bisher hatte Jessica einfach kein Glück mit den Männern. Als "Bachelorette" entschied sie sich für "Eskimo Callboy"-Schlagzeuger David Friedrich. Doch kurz danach war wieder Schluss. Im September 2018 stellte Jessica ihren Freund Ajdin Hrustic der Öffentlichkeit vor. Rund ein halbes Jahr später gingen die beiden jedoch wieder getrennte Wege. Wir drücken die Daumen, dass es mit Alexander besser läuft...

Ist auch frisch verliebt? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: