Jessica Paszka: Drama vor der Geburt - Heftig, was jetzt ans Licht kommt

Jessica hatte große Angst

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Jessica Angst vor der Geburt hat. "Vor ein paar Wochen JA!! Habe mit extremen Ängsten zu kämpfen gehabt", erklärt sie. "Nun ist es durch HypnoBirthing deutlich besser geworden. Den Kurs mache ich gemeinsam mit Johannes. Er ist auch eine Unterstützung für mich. Wir üben das Atmen und visualisieren seit Wochen, wie schön es werden kann. Das hilft mir extrem, mich auf die Geburt zu freuen. Eine Dammmassage gehört auch zum täglichen Ritual."

Um sich auf die Geburt vorzubereiten, hat Jessica angefangen, mehr auf sich selbst zu achten. "Ich mache Yoga. Ich schlafe viel", verrät sie. Außerdem achtet sie darauf, sich negative Kommentare nicht zu Herzen zu nehmen. Sobald ihr kleiner Liebling das Licht der Welt erblickt hat, will sich die 31-Jährige eine kleine Auszeit gönnen. Doch die Fans müssen wohl nicht zu lange auf sie verzichten! "Ich habe mir da keine bestimme Zeit festgelegt, schließlich bin ich gerne online", so Jessica. "Diese kleine Babypause ist einfach dafür da, dass meine Kleine meine 100 prozentige Aufmerksamkeit bekommt und ich durch nichts und niemanden abgelenkt werden kann. Ich werde mich also melden, wenn mir danach ist und wenn es sich gut und richtig anfühlt."

