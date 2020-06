Jessica Paszka: Erstes Statement nach der Trennung von David Friedrich

Der Sender zeigt Jessica Paszka die Antworten ihres Ex-Freundes. Ein Stich ins Herz für die 27-Jährige. Sie brach in Tränen aus, musste das Interview unterbrechen. "Ich muss mich ganz kurz mal fangen."

"Ich war in dem Moment sprachlos und wusste gar nicht, wo ich mit meinen Gefühlen hin sollte in dem Augenblick", erklärte sie anschließend den Moment, in dem David sich von ihr getrennt hat.

Dieser verkündete das Liebes-Aus in seinen Instagram-Stories. Scheinbar, ohne es vorher mit Jessica abzusprechen. "Selbst wenn er mich gefragt hätte, würde ich wahrscheinlich kein Ok dazu geben - das ist ja wohl klar", sagte sie.