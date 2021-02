Jessica Paszka: Große Sorge um den schwangeren Star

Bei Instagram lässt Jessica ihre Fans an ihrem Alltag teilhaben und zeigt sich auch immer wieder stolz mit ihrem Babybauch. Aber sie teilt auch die unschönen Momente. Und so erklärt sie in einer Story: "Heute ist wieder mal ein Tag, wo ich vor Schmerzen echt weinen könnte.... mehr als Yoga werde ich aber vermutlich nicht schaffen."

Doch was ist los mit der 30-Jährigen? Was genau fehlt ihr? Das verrät sie nicht. Die Fans hoffen einfach nur, dass es nichts schlimmes ist.

Ein Follower ist sich sicher, dass es sich um Rückenschmerzen handelt. Gut möglich, schließlich leiden viele Schwangere unter dem schweren Bauch. Alles wird anstrengender. Doch ein bisschen muss Jessica noch durchhalten, bis ihr Baby da ist. Bis dahin sollte sie sich einfach ganz viel Ruhe gönnen....

Rückenschmerzen in der Schwangerschaft. Im VIDEO seht ihr, welche fünf Tipps helfen: