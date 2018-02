Ohje, arme Jessica! Erst kürzlich freuten sich Jessicas Fans noch über die Teilnahme der Ex-Bachelorette an der Tanz-Show "Let's Dance". Doch jetzt der Schock! Wie sich bei "Social Media" zeigt, sind mittlerweile viele Anhänger von Jessica in großer Sorge um ihr Idol. Der Grund: Bei "Instagram" postet Jessica immer wieder Bilder von sich, die ihre Fans in Panik versetzen. Dabei beschäftigt sie vor allem eine Frage: "Geht es Jessica wirklich gut?"

Jessica Paszka trainiert für Let's Dance

Bei "Instagram" teilt Jessica immer wieder Schnappschüsse mit ihren Followers die zeigen, dass sich Jessica schon jetzt fleißig auf "Let's Dance" vorbereitet. Sie zeigt sich dabei meist mit sexy Sportdresses im Fitnessstudio. Verständlich, dass vor allem ihre männlichen Fans von diesem Anblick begeistert sind und die Ex-Bachelorette mit Komplimenten überschütten. Allerdings scheinen sich einige Anhänger von Jessica auch große Sorgen um die 27-Jährige zu machen.

Jessica Paszka: Ihre Fans sind vor Let's Dance in Sorge

Obwohl sich Jessica in ihren "Instagram"-Posts mit einer Top-Figur zeigt, scheinen sich viele Fans großen Sorgen um ihre Gesundheit zu machen. So sind immer wieder Kommentare zu lesen, die Jessicas Gewicht kritisieren: "Du siehst einfach nur noch dünn aus. Dabei war deine Figur mehr als top! Hör bloß auf mit diesem Scheiss Sporthype", ist nur einer der negativ-Kommentare. Was Jessica darüber denkt, ist nicht bekannt, Bis jetzt äußerte sich noch nicht zu den Vorwürfen.