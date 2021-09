Jessica Paszka: Jetzt reicht's! Bei dieser Frage platzt ihr der Kragen

Jessica platzt der Kragen

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, wie Jessica und Johannes es schaffen, so viel Zeit zu zweit zu verbringen. "Habt ihr Hilfe?", fragt die Userin ganz unverblümt. "Eigentlich wollte ich mich dazu echt nicht äußern, aber mir ist einfach danach, denn es gibt so viele liebe Nachrichten dazu. Wie wir das machen als Familie, aber auch Kritiker, die mich und uns als Familie verurteilen", beginnt Jessica. Bevor sie ihren Fans eine Antwort gibt, stellt sie allerdings klar, dass sie jeden blockiert, der "nur ansatzweise unter die Gürtellinie geht".