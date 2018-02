Jessica Paszka: "Let's Dance"-Aus?

Diese Nachricht ist richtig bitter! Nachdem Daniela Katzenberger bereits ihre Teilnahme bei "Let's Dance" aus gesundheitlichen Gründen absagen musste, ist nun auch die Sorge um Jessica Paszka groß! Fällt sie als Kandidatin aus?

Große Enttäuschung: Darum darf Daniela Katzenberger nicht zu „Let’s Dance“

Jessica Paszka ist krank

Jessica Paszka hat eine fiese Erkältung erwischt! Husten, Schnupfen, Ohrenschmerzen - das volle Programm! "Am schlimmsten ist der Husten - ich habe Schmerzen in der Brust", erklärt sie traurig in ihrer Instagram-Story. Oh nein, und das ausgerechnet kurz vor "Let's Dance". Muss sie im schlimmsten Fall absagen? Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen!

Jessica Paszka gibt nicht auf!

Jetzt ruht sich Jessica Paszka erstmal richtig aus! "Ich werde mich auskurieren! Ich muss in den nächsten Tagen gesund werden! Schnell natürlich", erklärt sie weiter. Ihre Fans hoffen mit ihr und senden ihr zahlreiche Genesungswünsche. Hoffentlich wird sie schnell wieder fit!

Let's Dance 2018: Diese Stars sind dabei

Während Jessica Paszka noch etwas mit ihrer Gesundheit hadert, stehen die anderen Promi bereits in den Startlöchern. Diesmal dabei: Barbara Meier, Judith Williams, Bela Klentze, Iris Mareike Steen, die YouTuber Heiko und Roman Lochmann, Fernsehkoch Chakall, Thomas Hermanns, Ingolf Lück, Julia Dietze und auch Tina Ruland.