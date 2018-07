Jessica Paszka: Offene Worte zu ihrem Beziehungsstatus!

Ist sie nun vergeben oder nicht? Seit Monaten spekulieren die Fans über den Beziehungsstatus von .

Die Ex-"Bachelorette" hat sich jetzt dazu geäußert, wie es in ihrem Liebesleben aussieht - ganz in die Karten hat sie sich aber nicht schauen lassen. "Ich habe es in der Hand. Aber zu dem Thema muss man sich nicht immer zu 100 Prozent äußern, weil ich Dinge, die ich vorher so öffentlich hatte, jetzt einfach nicht mehr so öffentlich haben möchte", sagt Jessica Paszka bei "Stern ".

In der -Kuppelshow verknallte sie sich in - einige Monate nach den Dreharbeiten verkündete das Paar sein Liebes-Aus. Nach der Schlammschlacht will Jessica Paszka ihr Liebesleben aus der Öffentlichkeit anscheinend raushauen - die Fans können also nun weiter spekulieren, ob sie einen Freund hat oder doch Single ist. Ein eindeutiges Statement von ihr selbst gab es dazu jedenfalls nicht...