Jessica Paszka: Schlimme Panik-Attacke

In „Fort Boyard“ müssen die zahlreiche Herausforderungen bewältigen – diese haben es teilweise in sich. Das hat auch deutlich zu spüren bekommen.

Bei einer Challenge saß die in einem vergitterten Bobbycar – nicht weit weg befanden sich mehrere Tiger. Schon als Matthias Killing die Spielregeln vorlas, wirkte sie extrem angespannt und zitterte. „Ich hab keine Angst. Ihr seid ganz lieb“, so Jessica Paszka. Als ihr dann ein Tiger zu nahe kam, wurde sie panisch und schrie.

Jessica Paszka hat Angst

„Ich habe so Angst“, sagte die Ex-Bachelorette. Die Herausforderung, das Wasser aus ihrem Tank an das Ende des Käfigs zu befördern, hat sie nicht geschafft. „Als ich plötzlich realisiert habe, dass der Tiger über meinem Kopf steht, ist das ein bisschen too much gewesen“, so Jessica Paszka.