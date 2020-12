Jessica Paszka: Schwanger! Insider packt aus

Viele Fans haben Verständnis, dass Jessica ihr Geheimnis erstmal für sich behalten will. "Was habt ihr alle mit eurem schwanger? Wenn es so ist, dann ist es ihre Sache, wenn sie es nicht sagen will, dann ist es so" und "Hört auf zu fragen, ob sie schwanger ist oder nicht. Das macht man nicht. Wenn es so ist, wird sie es uns irgendwann vielleicht erzählen oder halt nicht", lauten nur einige Kommentare.

Schon gewusst? Im Video erfahrt ihr fünf spannende Fakten über die aktuelle "Bachelorette" Melissa Damilia: