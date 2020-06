Jessica Paszka: So mies wurde sie von David Friedrich abserviert

Ein Insider bestätigt: „Jessica wollte David unbedingt sehen. Die beiden waren zeitgleich in Berlin, man hätte das koordinieren können. Doch David legte offenbar keinen Wert darauf.“

Eine schwierige Situation für die „Bachelorette“, die immer wieder auf die Unterstützung ihres Liebsten verzichten musste. Gemeinsame Fotos waren rar gesät. Und auch als sich die Brünette Ende September in medizinische Behandlung begeben musste, war David nicht an ihrer Seite. „Ich bekomme jetzt eine Infusion, habe eine starke Entzündung, die Ursache ist Stress“, schrieb die 27-Jährige unter ein Instagram-Story-Foto, das sie in einer Arztpraxis zeigte. Von dem Drummer fehlte jede Spur. Für die ohnehin gesundheitlich angeschlagene Essenerin sicherlich eine schlimme Nachricht. Schließlich möchte man die Menschen, die man liebt, in schwierigen Momenten an seiner Seite wissen...